50 ans au service du milieu du monde

Alain Bonzon, 2e enfant d’une fratrie de 3, est né à Pompaples dans une famille d’agriculteurs, installée dans le village depuis plusieurs générations. Après avoir mené une scolarité «discrète», évitant de se faire remarquer, n’appréciant pas trop les contraintes scolaires, il s’est accompli professionnellement en devenant employé de banque, CFC puis diplôme fédéral. Il est ensuite devenu responsable d’agence bancaire dans la région. Si la chose publique est bien présente dans la famille (son grand-père et son jeune frère furent municipaux) c’est surtout sa passion, son côté «sociétaire dans l’âme» qui l’a poussé à entrer en politique. Membre des Jeunesses dès ses 16 ans, il en fut rapidement secrétaire. À 20 ans il était conseiller communal. Il y deviendra secrétaire, membre de nombreuses commissions, président du Conseil général. Il précise avoir toujours voulu être là où les décisions se prennent et où l’on peut faire passer ses idées.

Municipal dès 2010, il prend sa retraite professionnelle en 2015. Il pourra alors se consacrer entièrement à son rôle de syndic de 2019 à 2026. Les compétences liées à sa profession en matière commerciale, financière, juridique et de gestion d’équipe lui auront été très utiles dans ses fonctions municipales.

Grandir modestement

Pour Alain Bonzon, être syndic c’est aider la commune à «grandir modestement» ou plutôt à évoluer (elle n’a pas vraiment besoin de grandir). Il s’agit d’entretenir le ménage communal, de maintenir en état les bâtiments, routes et canalisations. Il estime que tant les législatures précédentes que celle à laquelle il a appartenu ont bien œuvré. Le «milieu du monde» se trouve ainsi dans une bonne situation financière. Il se dit très satisfait de plusieurs projets réalisés grâce à «une équipe soudée et performante» comme la mise en place du chauffage à distance dans la 2e partie du village, la construction du nouveau refuge et le PEC (Plan énergétique communal). La commune a su saisir des occasions d’investir dans le renouvelable dont le photovoltaïque pour les bâtiments communaux.

Un syndic n’est rien tout seul

Ne rien prendre personnellement, parfois faire le gros dos, chercher des solutions et instaurer une confiance réciproque sont pour lui des qualités indispensables pour endosser ce rôle. Et un syndic n’est rien tout seul, insiste Alain Bonzon. Tout se réalise grâce au travail d’équipe, au dialogue, à la réflexion et aux prises de décisions communes.

Il voit deux difficultés dans l’évolution des rôles de municipal et de syndic. D’une part les dossiers sont devenus plus complexes et les liens avec «les divers départements de l’Etat» souvent tendus comme le démontre le fameux PACOM (Plan d’Affectation Communal). D’autre part il regrette l’évolution négative de l’individualisme citoyen alors que les liens d’appartenance des habitants avec leur commune se distendent, les habitants s’investissant moins dans le collectif. Selon lui la fonction de syndic s’alourdissant, elle va probablement devoir être professionnalisée dans le cadre de fusions de communes.

Appel aux jeunes pompapolitains

Penser aux jeunes générations l’a fortement motivé dans ses fonctions et il referait sans hésiter le même parcours. Il souhaite d’ailleurs encourager les jeunes qui voudraient s’impliquer en politique à participer aux activités communales, à s’investir bénévolement dans la collectivité (four à pain, vigne communale, journée de nettoyage de la rivière…) et à venir au Conseil général car on y apprend énormément.À 70 ans bien sonnants, comme prévu de longue date, après 50 ans au service de sa commune il a rendu son tablier en cette fin de législature de juin 2026. Alain Bonzon continuera bien sûr à s’investir dans des sociétés et des collectifs tout en accordant davantage de temps à la vie familiale.