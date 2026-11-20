Dimanche 29 novembre, premier dimanche de l’Avent, le traditionnel Marché de Noël animera le centre de la vieille ville où près de 200 exposants sont attendus. Pour cette édition particulière (la trentième tout de même!), le comité de l’association n’a pas lésiné afin que la manifestation soit splendide, voire carrément mémorable! Des nouveautés de taille vous y attendront!

C’est en 1996 que l’aventure a vu le jour sous l’impulsion de la famille Bossel ainsi que de quelques commerçants urbigènes et a été reconduite sans faille jusqu’en 2022. Là, une nouvelle équipe a pris la relève et a créé l’Association «Marché de Noël», pour ce jubilaire, elle se devait de marquer le coup en (plus) grand!

Nouveautés du 30e

Caroline Desponds commente joyeusement: «Pour le comité, ça a été Noël toute l’année puisque les préparatifs ont démarré en janvier déjà!». Le projet phare de ce 30e n’est rien moins qu’une crèche vivante, construction de 6 X 4 mètres, conçue par les membres à partir de bois de récupération. «Un gros bazar!» appuie Caroline. La crèche abritera une chèvre, un petit veau, un âne ainsi que quelques moutons nez noir alors que, principalement, les membres de la famille Roch incarneront les personnages liés à la Nativité. Délicieuse incartade, une reine s’est imposée parmi les rois mages. Au total, une dizaine de figurants feront vivre, en live, la magie de Noël sur la place du Marché. À noter que cette construction abritera jusqu’au 20 décembre le Calendrier de l’Avent des Urbigènes (autre innovation que L’Omnibus vous présentera la semaine prochaine!). Il aurait été trop dommage qu’elle ne vive qu’un jour!

Le Casino abritera des démonstrations de chiens d’assistance. En effet, cette année le marché soutient «Le Copain», fondation suisse d’éducation de chiens d’assistance pour personnes en situation de handicap. À l’abri des frimas, des stands seront également présents au Casino.

De jolies tasses à thé (nouveauthé!) à l’effigie de cet anniversaire, dessin et impressions locaux, accompagnées d’un thé de Noël, édition spéciale de Boxtea, seront en vente dans les commerces et au stand de récupération de vaisselle; une manière de perpétuer cette 30e édition.

Et toujours

Le marché fidèle à lui-même proposera, en vrac, deux animations musicales, dont l’une offerte par Articom, des prestations de danse par le groupe portugais d’Orbe, la fanfare de l’armée du Salut, des contes pour enfants au Caveau Cuérel et bien sûr, l’incontournable et néanmoins impatiemment attendu Père Noël qui sera ravi d’être pris en photo avec vos chères têtes blondes! Sans oublier les quelque 200 artisans et leurs produits et créations locales.

Vaisselle consignée réutilisable avec possibilité de laisser la consigne (don) en faveur de la fondation Le Copain.

Accès

Pour les visiteurs externes, des bus navettes assureront gratuitement les transports depuis le parking Nestlé jusqu’à la rue des Terreaux de 9 h à 13 h et de 13 h 30 à 18 h. Plusieurs parkings publics sont également à disposition ainsi que la cour d’école de Montchoisi.Ne reste plus qu’à attendre ce 29 novembre pour venir, dès 9 h, passer un lumineux dimanche de l’Avent familial, convivial et festif tout en faisant quelques emplettes de Noël.