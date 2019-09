30 ans du four à pain – Des bénévoles qui entretiennent la flamme !

C’est la formule employée par le syndic Georges Barré, lors de la partie officielle de ce samedi 14 septembre, qui marquait l’anniversaire des trente ans d’existence du four communal rénové. Par ses propos, il a voulu honorer l’équipe des 30 bénévoles qui entretiennent le four et l’animent régulièrement au cours de quatre fournées par année, en février, mai, septembre et décembre. Quelques fournées spéciales s’ajoutent à ce programme, notamment pour les écoles, la fête médiévale de La Sarraz et le Téléthon avec une distribution de pain aux habitants du village âgés de plus de 70 ans. Il y a aussi la journée «fagots» qui se passe en forêt au printemps. Loin d’être une corvée, elle est aussi propice à des réjouissances avec pique-nique «grillades».

«L’âme du four» est personnalisée par Ruth Küffer qui fait partie du comité et en est devenue la «cheffe» depuis vingt ans. Elle est secondée par une équipe active et fidèle dont fait partie sa fille Nathalie qui s’est aussi exprimée. Elle a souligné que, pour cet anniversaire, on s’est aussi offert de nouveaux tabliers en tissu jeans avec le prénom brodé dessus.

La journée s’est passée dans une belle ambiance villageoise réunissant plus de cent personnes qui ont pris part à l’apéritif, à la partie officielle ainsi qu’au repas dont les ingrédients ont tous été produits dans le four!