21 points rondement menés  et transactions immobilières en vue

Du mouvement

Quatre membres du Conseil cessent leur activité. Au PS, Mildred Gutierrez est remplacée par Nicolas Repond; chez les Verts, Adeline Lachat succède à Eva Mladinic; chez les Verts libéraux les sièges vacants de Catherine et Daniel Grivet ne sont pas encore repourvus.

Des préavis et projets immobiliers

Sept préavis sont déposés, parmi lesquels la gestion et les comptes 2021 et deux objets immobiliers, soit la vente de la parcelle 2102 des anciens pavillons scolaires de la Magnenette et le projet d’achat de la parcelle 436, place du Marché 1, à savoir le bâtiment mitoyen sur le flanc gauche de l’Hôtel de Ville.

Ces deux derniers objets sont liés par leur thématique, mais aussi par les flux financiers envisagés: la vente du terrain de la Magnenette (6828 m2) pour une promotion immobilière d’un quartier de villas au prix de

Fr. 4 750 000.– permettra d’assurer le financement du bâtiment de la place du Marché.

Pavillons de la Magnenette. (Photo commune d’Orbe)

Mais nous n’en sommes qu’au stade des préavis et une même commission rapportera sur les deux objets pour éclairer la décision du Conseil.

Deux rapports: salle Omnisport

et parc de véhicules communaux

Pour ce qui est d’Omnisport, Fr. 98 000.– sont accordés à l’unanimité pour une réfection de la cuisine et une rénovation de l’éclairage: l’installation d’un système LED permettra non seulement le respect des normes en matière d’éclairages des salles de sport, mais aussi une substantielle économie sur la facture d’électricité. On passera de Fr. 17 000.–/an actuellement à Fr 4000.–/an.

Pour ce qui est du renouvellement du parc de véhicules 2022 – 2023, une nouvelle acquisition sous forme de chargeur télescopique (Manitou) pour levage et autres manutentions à la voirie et à la déchetterie est demandé pour un montant de Fr. 200 000.–.

Cinq autres véhicules viennent en renouvellement du parc actuel: camionnettes, fourgonnette. A relever que plusieurs de ces véhicules seront à moteur électrique.

Au final, l’assemblée suit à l’unanimité les conclusions de la commission et accorde les Fr. 630 000.– demandés.

Nouvelle structure d’accueil

de l’EVAM

Dans les communications de la Municipalité, la syndique informe de la prochaine ouverture (juin) d’une structure pour MNA (mineurs non accompagnés) à Orbe, qui accueillera progressivement 24 jeunes de 14 à 18 ans de toutes nationalités. Elle sera sise à la Grand-Rue 43 dans le bâtiment de la Couronne.

Synthèse du communiqué de presse de l’EVAM

L’organisme informe que cette structure pour MNA sera la 3e dans le canton, après Montreux et Lausanne. Les jeunes résidents seront «encadrés et accompagnés dans leur projet scolaire ou de formation professionnelle ainsi que dans les tâches de la vie quotidienne par une équipe interdisciplinaire de l’EVAM qui sera présente 24h sur 24 à Orbe».

L’accompagnement sera réalisé en étroite collaboration avec les différents partenaires urbigènes tels que «l’administration communale, l’établissement scolaire de Montchoisi, la Maison des jeunes et l’insertion professionnelle, la Police Nord vaudois, la Sécurité publique, les associations sportives et culturelles ou encore les bénévoles (…)»

Une première rencontre des partenaires impliqués a déjà eu lieu.

Contactée par l’Omnibus, la syndique Mary-Claude Chevalier se veut confiante face à cette nouvelle structure. Elle rappelle que si la commune a été tenue informée du projet, «elle n’est pas propriétaire du bâtiment que l’EVAM va louer». La syndique ajoute que l’on a «tout intérêt à accueillir et accompagner au mieux ces jeunes dont le parcours a souvent été chaotique».