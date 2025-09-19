20 ans au service de la région

Quelque 120 personnes ont rejoint le Casino d’Orbe, vendredi 12 septembre, pour fêter les 20 ans de L’Omnibus en compagnie de l’équipe qui, semaine après semaine, fait vivre votre journal régional. Parmi elles, aussi bien de fidèles lecteurs que des représentants des autorités de nos villes et villages, des députés et mêmes deux conseillers d’Etat, puisque tant Vassilis Venizelos – qui a prouvé dans son discours qu’il lisait attentivement L’Omnibus ! – qu’Isabelle Moret nous ont fait l’honneur de leur présence.

Nous reviendrons sur la fête en photos dans notre prochaine édition. En attendant, voici le poème que notre rédacteur Serge Goy a dédié à cet anniversaire.

Les 20 ans de L’Omnibus

C’est en l’an de grâce 2005

Qu’un journal en ces terres naquit

Encore fallait-il qu’il convainquît

N’étant pas en terrain conquis

Il lui fallait un nom, un bon

Je ne sais plus qui le lui trouva

Peu importe puisque dans le fond

Passant les ans point n’en changea

Que pensez-vous donc de ce nom

Ne le trouvez-vous pas un peu …

Il est bien, mais sans panache

L’Omnibus, c’est pour les vaches !

N’empêche, bon sang, l’est toujours là

Chaque an la bourse tire au mince

A chaque tirage y a la corde qui grince

Et pourtant le lundi on remet ça

Certes, tous les sujets ne sont pas bons

On est presque tous des amateurs

Mais quand on s’y met c’est en choeur

On serait même assez fort, dans le fond

Pour les photos c’est pas si mal

On n’est pas tous des Imsand

Mais là non plus c’est pas fatal

Quand y en a point qui «rende»

Faut dire qu’on a dû bricoler

Tout n’était pas toujours très clair

Ce qu’on a appris c’est à naviguer

Sans savoir quand toucher terre

Mais la lumière gagne toujours

Parce que là-derrière est la foi

De celle qui ôte le poids

Et qui nous réunit en ce jour