20 ans au service de la région

Quelque 120 personnes ont rejoint le Casino d’Orbe, vendredi 12 septembre, pour fêter les 20 ans de L’Omnibus en compagnie de l’équipe qui, semaine après semaine, fait vivre votre journal régional. Parmi elles, aussi bien de fidèles lecteurs que des représentants des autorités de nos villes et villages, des députés et mêmes deux conseillers d’Etat, puisque tant Vassilis Venizelos – qui a prouvé dans son discours qu’il lisait attentivement L’Omnibus ! – qu’Isabelle Moret nous ont fait l’honneur de leur présence.
Nous reviendrons sur la fête en photos dans notre prochaine édition. En attendant, voici le poème que notre rédacteur Serge Goy a dédié à cet anniversaire.
Les 20 ans de L’Omnibus
C’est en l’an de grâce 2005
Qu’un journal en ces terres naquit
Encore fallait-il qu’il convainquît
N’étant pas en terrain conquis
Il lui fallait un nom, un bon
Je ne sais plus qui le lui trouva
Peu importe puisque dans le fond
Passant les ans point n’en changea
Que pensez-vous donc de ce nom
Ne le trouvez-vous pas un peu …
Il est bien, mais sans panache
L’Omnibus, c’est pour les vaches !
N’empêche, bon sang, l’est toujours là
Chaque an la bourse tire au mince
A chaque tirage y a la corde qui grince
Et pourtant le lundi on remet ça
Certes, tous les sujets ne sont pas bons
On est presque tous des amateurs
Mais quand on s’y met c’est en choeur
On serait même assez fort, dans le fond
Pour les photos c’est pas si mal
On n’est pas tous des Imsand
Mais là non plus c’est pas fatal
Quand y en a point qui «rende»
Faut dire qu’on a dû bricoler
Tout n’était pas toujours très clair
Ce qu’on a appris c’est à naviguer
Sans savoir quand toucher terre
Mais la lumière gagne toujours
Parce que là-derrière est la foi
De celle qui ôte le poids
Et qui nous réunit en ce jour