1001 courges : Quelles courges !

La courge et son dégradé infini dans l’orange annoncent l’automne. Elle se décline dans de multiples formes, couleurs, goûts, A Bavois, la ferme «1001 Courges» présente un nombre impressionnant de courges, potimarrons, potirons, citrouilles et autres pâtissons, certaines servent uniquement à la décoration et ne sont pas comestibles.

Pendant le mois d’octobre, la famille Jean-Mairet en propose une soixantaine d’espèces différentes et invite le public à venir les déguster. Le dernier dimanche sera consacré à Halloween, les petits et leurs parents pourront s’exercer à la découpe et à la décoration d’une courge. En face de la ferme, une exposition/vente est ouverte. Sur leur site (www.1001courges.ch) vous trouverez toutes sortes d’informations sur cette étonnante curcubitacée, ainsi que de nombreuses recettes.