Vaulion: des chalets d’alpage à rénover

Jeudi soir 20 avril, le président Danilo Perotti a conduit la première séance du Conseil communal de Vaulion de l’année en présence de 23 conseillers sur 28. Ce fut une séance calme et pratiquement sans discussions vu qu’il s’agissait du dépôt de trois préavis soumis à étude par une commission désignée.

Le premier préavis concerne la réorganisation à l’échelle du district de la Protection civile. De quatre entités actuelles, il s’agit de n’en faire plus qu’une, regroupant les 73 communes formant le district Jura-Nord vaudois, avec son siège à Orbe. Ce remaniement sera financièrement neutre. Le coût actuel, calculé par habitant et par année, ne sera pas dépassé et stabilisé à Fr. 17.–. Les instances dirigeantes ne seront également pas modifiées.



Un coût de Fr. 600 000.–

Les deux autres préavis étaient plus ou moins liés. Il s’agit de la réfection du patrimoine communal. Deux chalets d’alpage méritent en effet une rénovation et une modernisation plus ou moins urgentes. Sur les 9 chalets d’alpage que possède la commune, deux d’entre eux ont déjà été rénovés: Suchaud et la Sagnette. Ce processus va donc se poursuivre avec les chalets de la Busine et de la Posogne. Des demandes de crédit sont donc sollicitées: Fr. 305 000.– (Busine) et Fr. 290 000.– (Posogne).

Ces sommes peuvent paraître élevées, mais on peut compter sur des subventions du Service cantonal des améliorations foncières (AF) estimées à environ 35% du coût total pour chacun des deux sites. Le municipal Guy Reymond a assuré qu’il demanderait également des aides financières à d’autres organismes prévus pour cela. Dans le même ordre d’idée, ce dernier a aussi précisé que l’étude pour la transformation du chalet-restaurant de la Dent-de-Vaulion poursuit son cours.



Saine et prudente gestion

A la fin de la séance, un tour de table complet a été fait par les municipaux pour expliquer les affaires en cours. Il en ressort une saine et prudente gestion, notamment sur les importants travaux d’assainissement au haut du village dont le budget a été respecté. Les conseillers et conseillères se retrouveront en séance jeudi 8 juin avant leur sortie déjà agendée au samedi 17 juin.