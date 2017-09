Vallorbe veut inciter ses jeunes habitants à voter

Devant un public nombreux et fidèle, première séance au perchoir du délibérant vallorbier pour Véronique Teuscher qui s’est réjouie de la cohésion du conseil malgré la présence de plusieurs partis politiques.

Adhérer au système Easyvote.

L’exécutif a proposé dans sa réponse au postulat déposé en décembre 2016 par les deux jeunes conseillers Gaëtan Uldry et Pierre-Olivier Stramke de rejoindre le système «Easyvote» élaboré et mis en place par la Fédération des Parlements des Jeunes. Une plateforme internet doublée d’une application pour smartphones destinée aux jeunes de 18 à 25 ans leur permettant de voter sur n’importe quel sujet en meilleure connaissance de cause. Des circulaires seront adressées aux jeunes les invitant à s’inscrire sur le système seront distribuées, alors qu’un groupe de contact sera formé parallèlement pour organiser des séances publiques sur les sujets soumis à votation, en compagnie de représentants du Conseil.

Pas de 30 km/h à Bellevue

En octobre 2016, la motion Lionel Favre avait été acceptée à une très large majorité. Elle visait à réduire la vitesse dans le quartier de Bellevue à 30 km/h. La commission chargée d’étudier la réponse municipale défavorable à cette mesure a décidé… de ne rien décider de concret sinon de prendre acte de la réponse municipale. Différents systèmes destinés à limiter la vitesse dans ce quartier résidentiel ont été étudiés, potelets, aménagements, pots de fleurs comme à Orbe, sans qu’aucun d’eux ne réussisse à convaincre. La réponse a été acceptée sans autre, le syndic ayant préalablement précisé que l’exécutif avait probablement trouvé une solution qu’il proposerait rapidement.



Bouchons du Creux

Le serpent de mer des bouchons du Creux a fait sa réapparition à la suite d’un échange de courriers entre Vallorbe et Ballaigues. Cette dernière localité refusant pour des motifs juridiques et pratiques l’utilisation alternative d’un chemin forestier entre Ballaigues et le Creux pour dégager les bouchons. Par ailleurs une correspondance de l’OFROU peu favorable à l’annonce en amont sur l’A9B des bouchons et informant les autorités que l’étude de futures mesures de trafic aurait lieu une fois les actuels travaux terminés a suscité l’ire du conseiller Yann Jaillet, qui l’a tout simplement trouvée « vide de sens réel et annonçant de nouvelles études inutiles devant durer au moins 10 ans».



Pas de changement de la typologie des occupants du CEP

L’exécutif a répondu cet été aux autorités fédérales par l’intermédiaire du canton pour rappeler que si le type d’occupants du CEP devait évoluer vers une population dépourvue de tout espoir de rester une fois en Suisse, la commune cesserait immédiatement toute collaboration avec le Secrétariat d’Etat aux Migrations SEM dans ce cadre, alors que tant la population que les autorités ont tout fait pour l’intégration des occupants du CEP depuis bientôt 20 ans.

En fin de séance deux nouveaux chefs de service ont été présentés à l’assistance, Cédric Vallotton pour la sécurité municipale et Michel Ortega pour la voirie.