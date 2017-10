Vallorbe: Rond-point expérimental en vue

Séance très courte pour la présidente Véronique Teuscher lundi soir au Conseil communal, lequel a tout d’abord pris connaissance de la démission avec effet immédiat de la conseillère PLR Monique Tzaut, pour des raisons liées à sa situation professionnelle. Quelques courriers de citoyens au sujet de différents passages pour piétons ont été lus et ont permis au municipal responsable Luigi Fiorito de s’exprimer sur la politique générale de l’exécutif en matière de traçage de telles protections: strict respect des réglementations en la matière et utilité.

Budget 2018 positif

S’exprimant en fin de séance sur le budget 2018 déposé le soir même à l’examen de la commission des finances, le syndic Stéphane Costantini a relevé ce qui suit: «le budget pour l’année 2018 prévoit des charges, avant amortissements, provisions et imputations internes, pour un montant de 16 909 440 francs et des revenus pour un montant de 18 061 595 francs engendrant dès lors une marge d’autofinancement de 1 152 155 francs, en légère augmentation par rapport à celle du budget de 2017. Comme à l’accoutumée, ce budget est prudent et ne devrait pas nous réserver de mauvaise surprise».

«Easyvote» se transforme en «Vallvote»

Le postulat «Easyvote» des conseillers Luc-Olivier Stramke et Gaëtan Uldry relatif à la mise en place d’un système d’information aux jeunes en matière politique, plébiscité par la commission chargée de l’étude de la réponse municipale, a été admis à l’unanimité. Nuance de taille, selon le vœu de la commission, le modèle vallorbier portera le nom définitif de «Vallvote», avec son groupe interactif mêlant jeunes citoyens intéressés de 18 à 25 ans et membres de toutes les couleurs politiques, en vue d’approfondir les sujets d’actualité. Une grande satisfaction pour les postulants qui sont persuadés que des échanges dans le monde réel sont encore attractifs pour des jeunes constamment branchés virtuellement.

Rond-point expérimental

Dans les communications de l’exécutif, le syndic Stéphane Costantini a annoncé que « dans le cadre de la réfection du carrefour au bas de la Grand-Rue et de la rue de Pontarlier, la Municipalité va mettre à l’essai durant quelques mois un giratoire provisoire entre ces deux rues à la sortie du Pont de Ville. Des aménagements temporaires seront donc installés d’ici mi-décembre. Ceux-ci permettront de déterminer si la solution envisagée pour ce carrefour est la bonne et si la fluidité du trafic sera améliorée. Cet essai aura volontairement lieu durant la période hivernale afin d’également tenir compte des aléas météorologiques de la saison. Une fois ce test terminé, le projet d’aménagement pourra être finalisé et un préavis relatif à la demande de crédit en vue de sa réalisation sera déposé au Conseil courant 2018».

