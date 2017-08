Sergey: La fibre optique arrive!

C’est par une chaleur estivale qu’a eu lieu ce premier conseil de l’année mené par Patrick Gaillard.Thierry Dietrich, syndic, se recommande d’avoir un oeil bienveillant à l’égard de tout voisin âgé, le plan canicule est d’actualité. Les 5 préavis présentés sont aisément avalisés. En bref, il s’agit de l’usuel octroi d’autorisations générales pour la nouvelle législature (pour un montant passant de Fr. 5’000.– à Fr. 20’000.–), de l’adoption des statuts et adhésion à l’ORPC (protection civile) ainsi que de l’adoption des statuts de l’ASIOR (école). Quant à lui, le taux d’impôt est prudemment fixé à 78%. Finalement les comptes 2016, qui présentent un excédent de produits de Fr. 9’221.51 pour des charges se montant à Fr. 617’925. 51, sont pareillement acceptés. Très peu de discussions à ce stade et collatéral de la température? La nomination du bureau se fera par acclamations tant pour le nouveau vice-président, Florian Sordet, que pour le président, Patrick Gaillard qui poursuit au perchoir.

Toit de la fontaine et fibre optique

Karen Djikstra, municipale des bâtiments, répondra avec compétence aux questions concernant la venue de la fibre optique en septembre-octobre 2017 à Sergey. Beaucoup se réjouissent d’augmenter leur débit. En outre, des tuiles se sont envolées sur la fontaine de la place. Oui, ce sera réparé rassure la municipale, mais les finances imposent un frein sur les petits investissements. Les dépôts sauvages récurrents fâchent, la Municipalité s’avoue un peu démunie à cet égard ne disposant que de peu ou pas de moyens légaux.

Interprète en langue des signes

Cette séance a vu l’assermentation, un peu hors du commun, de Viviane et Didier. Tous deux habitent depuis une dizaine d’années à Sergey et sont sourds. Donc, ce soir-là, Dominique Martinis, interprète en langue des signes, a «traduit» toute la séance pour que le couple puisse y participer. Fascinant et émouvant

spectacle! Comme l’indique Didier, il y a de nombreux malentendants dans la région et il souhaiterait que d’autres municipalités, à l’instar de Sergey, proposent ce service. Tout sur le site Procom-deaf. Prochain conseil le 29 novembre 2017