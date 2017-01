Romainmôtier: des livres pour tout le monde!

La Bibliothèque du Vallon du Nozon est à découvrir... Voire à redécouvrir! Elle est située au deuxième étage de la Maison de Commune, sur la place du Bourg à Romainmôtier. Depuis plus de vingt ans, elle est là, au service des habitants de toute la région du groupement scolaire. L’établissement a été créé en 1993 sur l’initiative de parents et d’habitants du bourg et constitué en association.

Sa présidente actuelle, Mélanie Lachaise-Wenger, de Vaulion, explique qu’un comité de cinq personnes, et une équipe chargée des prêts, formée d’une dizaine de bénévoles, en assurent le fonctionnement et l’ouverture les mercredis de 14 h. à 15 h. 30 et les samedis matin de 10 h. à 11 h. 30.

Trois mille bouquins !

«Au départ, c’était la «Bibliothèque Jeunesse» avec la mission ambitieuse de promouvoir la lecture auprès des enfants. Par la suite, nous avons voulu une ouverture plus générale à tous. Maintenant, plus de 60 usagers sont des clients réguliers qui viennent choisir parmi plus de 3000 ouvrages ou DVD mis à disposition», a précisé la responsable. A l’heure de l’informatisation de la bibliothèque, Mélanie souhaite cependant redonner un nouveau souffle en dynamisant les activités. Louer des livres actuels à une plus grande organisation, créer des animations sur différents thèmes, des lectures de contes, des rencontres avec des auteurs, sont des interventions souhaitées, mais hélas limitées par un tout petit budget.

C’est pourquoi le comité lance un appel: «Nous avons besoin de vous! Toute personne qui a des idées, des envies, des suggestions est la bienvenue. Rejoignez notre équipe et soutenez-nous en devenant membre de notre association!»

Tous renseignements sur www.eps-vabano.ch

ou au tél. 021 843 06 05.