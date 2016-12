Orbe: calendrier de l’Avent géant

Cette année, L’Ecole de danse Harmonia a proposé aux commerces de la ville de participer à des fenêtres de l’Avent originales.

Même principe que l’année passée, lorsqu’elle avait confectionné dans sa vitrine de la place du Marché des saynètes dans des boîtes qui se découvraient au fur et à mesure.

Sauf que cette fois, chaque commerçant a reçu une boîte avec un numéro inscrit sur un petit rideau qu’il a dû installer dans sa vitrine, et qu’il ouvrira le jour dit.

Chez Harmonia, sur la place du Marché, on peut trouver un plan et la liste des commerçants participants. Une excellente manière de (re)découvrir la ville et ses commerces.