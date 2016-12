Toute l’équipe de l’Omnibus – conseil d’administration, infographistes, rédactrices et rédacteurs, secrétaire de rédaction, correctrices et correcteurs – souhaite une très belle fête de Noël à ses fidèles abonnés, à ses lecteurs habituels ou de passage, à ses annonceurs, à ses visiteurs sur internet, à ses amis et à toutes ses connaissances. Que ces moments […]