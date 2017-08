l’Omnibus est en pause estivale

Durant les deux premières semaines d'août, comme à l'accoutumée, l'Omnibus ne paraitra pas, donc ni le 4 août ni le 11 août.

Merci de votre fidélité et au plaisir de vous retrouver le 18 août.

Le bureau est également fermé durant cette période. Vous pouvez toutefois nous atteindre en utilisant l'adresse mail administration@lomnibus.ch qui sera relevée quotidiennement.

Et bonnes vacances et à celles et ceux qui peuvent en prendre et/ou ne l'ont pas encore fait