Champvent: journée ordinaire d’une parlementaire, Alice Glauser

Grâce à l’élection de Guy Parmelin au Conseil Fédéral, l’agricultrice chanvannaise Alice Glauser a retrouvé son siège au Conseil national. A 62 ans, cette mère de quatre enfants et grand-mère de neuf petits-enfants s’engage, car elle considère que les femmes sont sous-représentées en politique. Récit d’une journée sous la Coupole en compagnie de la parlementaire UDC.

Soigner les relations avec la Chine

Il est 9 h. 30, lorsque Michel Glauser dépose son épouse à la gare d’Essert-sous-Champvent. Deux changements de train et un café plus tard, la Conseillère nationale traverse la bouillonnante gare de Berne. Pas le temps de traîner, elle dépose sa valise à l’hôtel qui l’héberge pour la semaine et saute dans un taxi: une exposition de photos chinoises l’attend. «L’ambassadeur chinois n’apprécierait pas que j’arrive en retard», glisse la Conseillère nationale. Membre du groupe Suisse-Chine, Alice Glauser s’est déjà rendue trois fois dans l’Empire du Milieu grâce à son mandat. C’est donc avec un plaisir non dissimulé que la parlementaire a reconnu des lieux où elle s’était rendue lors de ses différents voyages.

«C’est un pays magnifique! Parfois on se croirait en Valais, car il y a beaucoup de petits lacs de montagne» explique celle qui est née à Sierre. Alice Glauser serre quelques mains, discute par-ci par-là, écoute le discours de l’ambassadeur chinois… en chinois, mais heureusement traduit… en allemand et finit par s’éclipser. Sept heures de débat au Conseil national l’attendent. «Ce soir on va finir vers 22 heures. Mon hôtel est à deux pas du Palais Fédéral, c’est bien agréable».

Peu de femmes au National

Aux abords du Palais Fédéral, Alice Glauser en profite pour jeter un oeil aux stands du marché de Noël. Elle s’octroie encore un petit café, puis le répit est terminé. L’intérieur du Palais Fédéral ressemble à une fourmilière: parlementaires, Conseillers fédéraux et journalistes vont et viennent d’un pas pressé. «Salut Alice!», lance un collègue. Ici tout le monde se tutoie.

Dans la salle du Conseil national, les cravates sont bien plus représentées que les chemisiers. «Dans notre parti, la représentation est de 13 femmes et de 56 hommes», déplore Alice Glauser. «Et certaines femmes votent comme des hommes», poursuit-elle en faisant référence au récent vote ayant rayé la section féminine de l’UDC. «Nous n’étions que deux femmes à vouloir la conserver», explique-t-elle.

Des débats féroces

Au programme des débats: le budget octroyé pour la recherche, les choix à faire suite à la votation du 9 février 2014 ou encore la ratification d’une convention internationale interdisant le travail forcé. Les domaines sont très variés et le travail s’annonce intense. Heureusement, un paquet de caramels trône sur le pupitre des Conseillers nationaux, comme pour les encourager. Les interventions des parlementaires et des Conseillers fédéraux se succèdent. Les orateurs tentent par tous les moyens de récupérer des voix. Cependant, au vu du peu d’attention des élus, on comprend que la plupart ont déjà fait leur choix. À l’issue des débats, Alice Glauser est déçue; elle espérait une application stricte de l’article constitutionnel contre l’immigration de masse et le Conseil National a opté pour une solution plus douce proposée par le PLR. Ce n’est toutefois pas le moment de se décourager. Le lendemain, Alice Glauser doit défendre son point de vue à propos d’une modification de la loi sur le génie génétique. Un dossier très important à ses yeux, car la défense du monde paysan est l’un de ses principaux combats.