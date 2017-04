Arnex: un plan architectural convaincant

Le sujet ne laisse pas indifférent et ils étaient nombreux à s’être déplacés jeudi 23 mars pour prendre connaissance du projet de réhabilitation de la zone de Bulande. En préambule à la séance du Conseil général, la Municipalité avait invité la population pour la présentation par l’architecte Normann Piller du plan de rénovation de la cantine de l’Abbaye et des nouvelles constructions attenantes.

Les travaux prévoient la création de vestiaires pour les footballeurs et arbitres, des sanitaires, une buvette ainsi qu’une cuisine, en lieu et place du stand de tir appelé à disparaître. La cuisine pourra également desservir une salle pouvant être chauffée située dans la première partie de l’actuelle cantine, la partie centrale de celle-ci gardera son affectation actuelle et des locaux destinés à la voirie seront aménagés en bout du bâtiment rénové. Des places de parc et un espace de jeu complèteront la proposition qui semble avoir convaincu l’auditoire.

Un plan financier à réétudier

A l’issue de la séance d’information, le Conseil était convoqué pour débattre du préavis d’octroi d’un crédit de Fr. 1 900 000.– pour un coût estimé à Fr. 2 380 000.–. Débat animé, d’autant plus que la commission chargée d’étudier le préavis proposait un refus pur et simple, le plan de financement des travaux et d’exploitation des bâtiments n’étant à ses yeux pas clair. Finalement, sur proposition de C.-L. Morel, la Municipalité a décidé de retirer le préavis et de revenir rapidement avec un plan financier mieux étayé.

Le préavis pour l’achat d’un nouveau tracteur au service de la voirie n’a, lui, pas posé de problème.